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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.20 08:00

Проект развития открытых территорий Мурманска с видом на Кольский залив представили в рамках программы «Архитекторы.рф»

В Москве вчера состоялась презентация проекта «Ориентация развития открытых территорий города Мурманска на Кольский залив». В рамках итогового образовательного модуля программы «Архитекторы.рф» идею представил руководитель архитектурного бюро «Zeitplan», петербургский архитектор и уроженец Мурманской области Алексей Арушанян.

Проект нацелен на развитие открытых городских пространств Мурманска с учётом природных, социальных, исторических, пространственных и экономических особенностей. По словам Алексея Арушаняна, области необходимы руки и голова, которые будут помогать расставлять скамейки, организовывать международные конкурсы или создавать проект жилого квартала с видом на залив.

В работе четвертого образовательного модуля принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что проект Алексея Арушаняна включает достаточно содержательную градоаналитическую часть, раскрывающую одну из основных градостроительных проблем города, а именно, его связь с акваторией Кольского залива.

«Конкурентное преимущество Мурманска – это вид на Кольский залив, который завораживает в любой сезон года. Летом в полярный день, зимой в полярную ночь. И конечно, для развития города это необходимо использовать, чтобы создавать новые общественные пространства и строить современное жилье разных типов, – подчеркнул Андрей Чибис. – Мы должны сделать Мурманск по-настоящему столицей Арктики, а не только со стратегической точки зрения. И самая главная задача – привлечь людей и создать среду для жизни, несмотря на непростые климатические условия».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, образовательная программа «Архитекторы.рф» реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих.

Цель программы – обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. «Архитекторы.рф» включает в себя бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию. «Архитекторы.рф» отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

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