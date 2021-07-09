Проект развития рыбного порта в Мурманске находится на стадии разработки и обсуждений

Предполагается, что реконструкцией причалов будут заниматься арендаторы. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИАА «ПортНьюс», сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с журналистами в канун Дня рыбака в Москве.

«Сейчас мы прорабатываем проект развития Мурманского рыбного порта, который необходим для рыбной отрасли, учитывая новый флот и развитие прибрежного рыболовства. Я думаю, когда этот проект будет готов, мы обсудим его с властями Мурманской области и сможем представить для реализации. Проект требует серьёзного обсуждения. Он связан с вопросами логистики, пропускной способности железной дороги. Поначалу мы рассматривали крупный проект по дополнительной отсыпке в Мурманском порту и созданию отдельной территории, но впоследствии отказались от него из-за высоких затрат. Наиболее целесообразным мы считаем создание современных портовых мощностей на действующих причалах. Без соответствующей инфраструктуры в Мурманске будет трудно реализовать программу развития отрасли, в том числе поставок на внутренний рынок», - сказал Илья Шестаков.

По поводу возможности привлечения Мурманского морского рыбного порта к проекту реконструкции причалов глава ведомства ответил утвердительно.

«Да, по всем причалам, которые мы сдаём в аренду, существуют обязательства со стороны арендатора о том, что они должны их содержать, плюс - реализовывать ряд инвестиционных обязательств», - сказал Илья Шестаков.