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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.21 10:00

Проект регионального бюджета на 2022-2024 годы внесен в Мурманскую областную Думу

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в региональный парламент внесен проект закона «Об областном бюджете Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Законопроект основан на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474, определяющих цели национального развития России, прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на предстоящий трехлетний период, основных направлениях бюджетной  и налоговой политики Мурманской области, государственных программах Мурманской области, а также других документов государственного стратегического планирования.

Законопроект направлен на обеспечение социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создание условий для устойчивого социально–экономического развития региона в соответствии с национальными целями развития страны в части, установленной для региона, и с учетом реализуемых на федеральном и региональном уровнях мер по развитию Арктической зоны Российской Федерации.

Областной бюджет по-прежнему остаётся социально направленным – почти 60% расходов предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Вместе с тем в 2022 году и плановом периоде дополнительные ресурсы направят на развитие региона, в том числе за счет использования инструментов инфраструктурного меню. Так, в расходах бюджета отражены средства на реализацию новых инвестиционных проектов, предусмотренных за счет использования инфраструктурного бюджетного кредита, а также средств, высвобождаемых от реструктуризации ранее привлеченных из федерального бюджета бюджетных кредитов. Кроме того, значительный объем бюджетных ассигнований будет направлен на реализацию актуализированного плана «На Севере – жить!».

Ожидаемый уровень доходов областного бюджета, согласно законопроекту, составит 103,6 млрд рублей в 2022 году, 107,2 и 111,0 млрд рублей в 2023 и 2024 годах соответственно.

Расходы запланированы в объёме 123,9 млрд рублей в 2022 году, 113,0 и 111,6 млрд рублей в 2023 и 2024 годах соответственно.

Дефицит областного бюджета в предстоящем году составит 20,3 млрд рублей и полностью обеспечен источниками финансирования, в 2023 и 2024 годах дефицит запланирован на уровне 5,8 млрд рублей и 0,6  млрд рублей соответственно.

Государственный долг Мурманской области на 01.01.2023 запланирован в объеме 23,7 млрд рублей, при этом регион сохранит высокий уровень долговой устойчивости.

Параметры проекта бюджета региона полностью соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету региона.

По проекту областного бюджета в порядке, определяемом Мурманской областной Думой, пройдут публичные слушания, информация о проведении которых будет доведена дополнительно, сообщает региональное Министерство финансов.

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Последние комментарии

Николай
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макс
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Евгений
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