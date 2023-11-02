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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 09:30

Проект регионального бюджета на 2024-2026 годы внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу

Губернатор Андрей Чибис внёс в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Важнейшим приоритетом сформированного бюджета остаются социальные расходы. Почти 60% расходов (84,5 млрд рублей) предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

На увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы будет направлено 4,2 млрд рублей.  Дополнительные средства обеспечат достижение показателей заработной платы «указных» категорий работников, а также беспрецедентное решение об индексации на 7,9% оплаты труда бюджетников, не относящихся к «указным» категориям.

Кроме того, проиндексированы учебные расходы, стипендиальный фонд, расходы на питание в учреждениях социальной сферы и детскую оздоровительную кампанию. На поддержку муниципальных образований будет направлено 41,5 млрд рублей.

Ожидаемый уровень доходов областного бюджета в 2024 году, согласно законопроекту, составит 127,7 млрд рублей.  Расходы запланированы в объёме 142,8 млрд рублей. Дефицит областного бюджета в предстоящем году составит 15,0 млрд рублей и полностью обеспечен источниками финансирования.

Как сообщает региональное Министерство финансов, государственный долг Мурманской области на 01.01.2025 запланирован на уровне 31% от налоговых и неналоговых доходов в объёме 42,1 млрд рублей, при этом регион сохранит высокий уровень долговой устойчивости.

Параметры проекта регионального бюджета полностью соответствуют условиям бюджетного законодательства и соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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