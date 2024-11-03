Проект регионального бюджета на 2025-2027 годы внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу

Проект закона «Об областном бюджете Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесён на рассмотрение в региональный парламент. Далее он будет рассмотрен на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям.

Законопроект направлен на выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе по достижению национальных целей страны. Помимо этого, проектом бюджета предусмотрены средства на продолжение реновации ЗАТО и выполнение мастер-планов городских агломераций и опорных населенных пунктов Мурманской области.

Эти и другие мероприятия, направленные на развитие региона, содержатся в обновленном плане «На Севере – жить», учитывающим пожелания северян.

Важнейшим приоритетом сформированного бюджета остаются социальные расходы. Почти 60% расходов предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Как отмечает региональное Министерство финансов, параметры проекта регионального бюджета соответствуют условиям бюджетного законодательства. Бюджет будет принят в декабре этого года.

По проекту областного бюджета в порядке, определяемом Мурманской областной Думой, в заочном формате пройдут общественные обсуждения, информация о проведении которых будет доведена дополнительно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/