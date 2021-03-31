Проект «Росатома» по созданию контейнерного терминала на западном берегу Кольского залива получит поддержку Мурманской области

Проект «Северный морской транзитный коридор. Западный транспортно-логистический узел» ООО «Русатом Карго» – отраслевого логистического оператора госкорпорации «Росатом» – получит всю возможную поддержку Мурманской области. К такой договорённости пришли губернатор региона Андрей Чибис и генеральный директор «Русатом Карго» Александр Неклюдов в ходе рабочей встречи в Мурманске.

ООО «Русатом Карго» реализует масштабный проект создания международной логистической системы и сервиса по морским грузоперевозкам между Европой и Восточной Азией через Северный морской путь – «Северный морской транзитный коридор».

Если на восточном плече маршрута узловыми точками станут порты Приморья, Сахалина и Камчатки, то на западном главным транспортно-логистическим узлом выбран Мурманск, а точнее, западный берег Кольского залива.

Компания планирует построить на территории Мурманской области порт-хаб для перевалки грузов, доставляемых контейнеровозами из стран Европы, на специализированные суда с ледовым усилением, работающие на трассах СМП.

Генеральный директор ООО «Русатом Карго» Александр Неклюдов подчеркнул, что выбор локации проекта неслучаен.

«Мы видим, что Мурманская область – «сердце» развития Арктики, мощный центр притяжения развития Арктической зоны Российской Федерации. Видим, что здесь очень многое делается для улучшения инвестиционного климата, что в регионе успешно реализуются инфраструктурные проекты, создана территория опережающего развития. «Росатом» не может и не должен оставаться в стороне от этих процессов. Уверен, что вместе, в синергии мы сможем дать очень много и области, и России, и наш проект поможет социальному и экономическому развитию региона», – отметил глава «Русатом Карго».

В свою очередь, Андрей Чибис акцентировал внимание на принципиальной важности проекта не только для Мурманской области и страны, но и для всего мира.

«Пробка», которая недавно образовалась в Суэцком канале, наглядно показала высокие риски традиционных морских путей и, с другой стороны, большую перспективу развития Северного морского пути. Чтобы развивался Севморпуть и рос грузопоток, важно создать всю необходимую инфраструктуру, прежде всего, современные перегрузочные мощности. Поэтому все необходимые решения, связанные с предоставлением проекту льгот по налогообложению, процедурами предоставления земельного участка и сопровождением для минимизации бюрократических препон, мы берём на себя. Отдельное внимание уделим профессиональной подготовке кадров для проекта. Это дополнительные возможности для наших молодых людей, которые сегодня выходят во взрослую жизнь», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что в ближайшее время на площадке курирующего Арктику вице-премьера РФ Юрия Трутнева запланировано подробное обсуждение темы арктических перевозок.

По предварительным расчётам, для реализации проекта ООО «Русатом Карго» «Северный морской транзитный коридор может быть создано до 700 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет Мурманской области могут составить порядка 800 млн рублей в год, сообщает региональное Министерство информационной политики.