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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.24 10:00

Проект семейной театральной студии Ревдской школы получит премию за победу в федеральном конкурсе инициатив родительских сообществ

Родительский комитет Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина стал одним из победителей конкурса инициатив родительских сообществ в направлении «Эстетическое воспитание». На создание семейной театральной студии «Ворона» будет выделена денежная премия в два миллиона рублей. Подведение итогов конкурса состоялось в Москве на втором заседании Всероссийского родительского комитета.

Авторы проекта отмечают, что Ревда находится далеко от основных культурных центров Мурманской области. Кроме того, в местной школе учатся 99 человек с ОВЗ и достаточно большой процент детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. По замыслу родительского комитета, театральная студия должна восполнить дефицит в общении, культурном развитии и творчестве. Планируется, что в подготовке спектаклей примут участие не только школьники и их родители, но и выпускники, ставшие профессиональными артистами.

Открывая заседание Всероссийского родительского комитета, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе заметно выросла за последние годы.

«Мы приступаем к разработке стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета», — сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль представил список победителей первого конкурса инициатив родительских сообществ, который утвердил Всероссийский родительский комитет. Также анонсирован второй сезон конкурса, который пройдет в 2025 году.

«Конкурс инициатив родительских сообществ вызвал огромный интерес по всей стране, поэтому я с радостью объявляю старт второго сезона. С сегодняшнего дня уже можно подавать предварительные заявки на участие, об официальном старте приема заявок объявим дополнительно. Конечно, мы учтем опыт первого сезона, главное для нас — сделать участие в конкурсе удобным для родителей. Желаю успехов всем, кто присоединится к проекту», — подчеркнул Максим Древаль.

Победителями конкурса в этом году стали 200 проектов из 78 регионов Российской Федерации. Больше всего лауреатов в направлении «Патриотическое воспитание» — 55. Также в первую тройку входят такие направления, как «Духовно-нравственное воспитание» (41) и «Физическое воспитание» (38). По итогам конкурса премию в размере до двух миллионов рублей получили 16 проектов. Денежную премию до одного миллиона рублей завоевали 82 проекта. А призом в размере до 500 тысяч рублей были отмечены 102 проекта.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, с полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства уже до конца 2024 года и смогут начать реализацию проектов по развитию воспитательного пространства в школах. Также победители и будущие участники конкурса инициатив родительских сообществ приглашаются первыми присоединиться к онлайн-курсу Знание.Академия «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Курс рекомендуется к прохождению всем родителям, желающим глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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