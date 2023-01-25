Проект «Серебряное ожерелье России» будет дополнен новыми музейными маршрутами

На совещании по развитию историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» было принято решение дополнить проект новыми музейными маршрутами.

Мероприятие состоялось в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО. Участие в нем приняли заместитель полномочного представителя Любовь Совершаева, статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, директор Департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, а также руководители исполнительных органов государственной власти, курирующих сферу культуры и туризма, директора федеральных музеев, отраслевых ведомств, компаний туриндустрии, а также представители ведущих учреждений культуры, которые расположены на территории Северо-Западного федерального округа России. Кольское Заполярье на совещании представляли специалисты комитета по туризму Мурманской области.

В 2022 году проекту «Серебряное ожерелье России», созданному по поручению Президента Российской Федерации, исполнилось 10 лет. Проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяет исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты.

«За эти годы появились сотни новых туристических маршрутов, в том числе, что важно –межрегиональных. Субъекты СЗФО активно участвуют в проекте, развивают все виды туризма», – отметила Любовь Совершаева.

Согласно статистике, культурно-познавательные маршруты, в том числе посещение музеев, являются наиболее популярными у туристов.

Для продвижения данного направления был создан «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья». На сегодняшний день он объединяет более 150 различных музеев.

Туристско-информационными центрами совместно с музеями в рамках проекта готовится интересный, игровой, познавательный контент, анонсируются открывающиеся выставки, экскурсии, возможности музеев продвигаются с использованием современных информационных технологий. И такая синергия между туризмом и музеями дает очень хороший эффект.

На совещании было предложено дополнить «Серебряное ожерелье» новыми музейными направлениями. Так, при планировании маршрутов предложено уделять внимание памятным датам. Например, в 2024 году в России будет широко отмечаться 225-летний юбилей А.С. Пушкина, поэтому, в следующем году развивать проект нужно с учетом данной тематики.

Также предложено дополнить «Серебряное ожерелье России» федеральными проектами, которые в этом году запускает Министерство культуры РФ – «Многоликая Россия» и «Литературная страна», а также межмузейным проектом «Русская зима на Северо-Западе».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в Мурманской области паспорт туриста «Серебряного ожерелья России» можно получить в офисе Туристского информационного центра. А на сайте центра – найти подробную информацию о туристических маршрутах в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru