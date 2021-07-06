Проект «Северный берег»: северяне Игорь и Александр Логиновы составят карту загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей

Этим летом Игорь и Александр Логиновы из Североморска в рамках проекта «Северный берег» совершат экспедиционный поход с целью составления карты загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей по методике Русского географического общества. Отец и сын отправятся в путешествие по маршруту Североморск – Архангельск – Петрозаводск на самодельной парусной лодке с классическим гафельным вооружением «Конёк».

Мореплаватели будут вести видеодневник, изучать морские традиции жителей Кольского полуострова, а также примут участие в первом в России фестивале традиционного судостроения и судоходства, – Кижской регате и Поморской карбасной регате.

От правительства Мурманской области Игорь и Александр Логиновы везут в Карелию в качестве памятного подарка действующее издание Красной книги Мурманской области.

Результаты исследования будут переданы в Русское географическое общество, а также представлены на научно-практических конференциях, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Фото с сайт проекта «Северный берег».