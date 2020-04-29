Проект Североморска ко Дню Победы поддержали другие города России

Участники из разных регионов страны присоединяются к североморскому проекту «Победа из моего окна», посвященному 75-летию Великой Победы. Его уже поддержали Кузбасс, Саратовская область, Пермский край, Крым, Курская область, Ставрополье, Хакасия и Калмыкия.

В рамках проекта предлагается снять видеоролик об улице, памятнике или мемориальной доске, которые видны из окна квартиры. Центральным элементом может стать мирное небо или прохожий. Можно также записать рассказ о воевавших в годы Великой Отечественной войны родственниках, вспомнить их рассказы и письма. Видеозапись нужно отправить в группу проекта с хэштегом #ПобедаИзМоегоОкна.

Лучшие ролики будут отмечены памятными призами, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.