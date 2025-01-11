Проект «Школа здоровья» возобновляет работу в Мурманской области после новогодних каникул с 15 января

Проект включает четыре направления: «Школа беременных», «Мама в ритме счастья» (для мам и детей), «За руку!» (по предотвращению и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний) и «Школа онкологических пациентов».

В рамках проекта приглашенные эксперты и медицинские специалисты проводят лекции, отвечают на вопросы участников встречи, предоставляют информацию о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и методах лечения.

Расписание работы «Школы здоровья»:

15 января — встреча в рамках проекта «За руку!», посвящённая пользе физической активности.

21 января — занятие просветительского проекта «Мама в ритме счастья. Навигация по миру материнства с уверенностью» о том, как избежать детской зависимости от гаджетов.

22 января — медицинские специалисты в рамках «Школы онкологического пациента» расскажут о пользе витаминов.

28 января — встреча для молодых семей, на которой обсудят питание будущей мамы.

29 января — встреча в рамках проекта «За руку!», посвящённая отказу от курения.

Подробная информация о предстоящих событиях доступна на информационных площадках Министерства здравоохранения Мурманской области и в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/