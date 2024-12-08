Проект школьницы из Мурманской области стал лучшим во всероссийском конкурсе «Лучший двор»

Стали известны победители первого всероссийского конкурса проектов благоустройства дворовых пространств «Лучший двор», награждение которых состоялось 6 декабря в Москве в рамках всероссийского проекта «А у нас во дворе». Ученица Ярослава Мазурова из школы №269 Снежногорска стала лучшей в номинации «Благоустройство дворовых и придомовых территорий», получив диплом I степени в возрастной категории 7-13 лет.

Вместе со своим научным руководителем, педагогом Евгенией Хиневич участница конкурса представила проект по благоустройству сквера на улице Валентина Бирюкова в Снежногорске. Идея школьницы, получившая высокую оценку жюри, включает в себя не только обустройство экотропы и создание площадки для игр, но и установку арок с подсветкой, качелей, а также озеленение сквера.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, конкурс проходил в два этапа. На заочный этап, завершившийся 30 октября, было подано более 800 заявок от представителей 75 регионов страны. Очный проходил с 4 по 6 декабря в формате презентации проектов перед экспертами.

Все участники очного этапа получили сертификаты участника, а победители будут рекомендованы к включению во всероссийское движение «Волонтёры местного самоуправления».

Сам всероссийский проект «А у нас во дворе» направлен на поддержку федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и призван вовлечь население в преображение своих муниципалитетов.

С 2019 года в рамках федерального проекта на территории Мурманской области создано 147 общественных пространств, которые каждый день используются жителями для прогулок или активного отдыха. Обновлено около тысячи дворовых территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/