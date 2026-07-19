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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.26 10:00

Проект «Сила Севера — в людях!» обновил правила: политика — вне конкурса

17 июля состоялось заседание Организационного комитета регионального онлайн-проекта «Сила Севера — в людях!». Его участники рассмотрели вопросы, связанные с проведением конкурса, внесли изменения в Положение и подвели промежуточные итоги хода открытого голосования на портале «Наш Север».

Одним из ключевых решений стало внесение изменений в положение о конкурсе. Теперь, если участник приобретает статус выдвинутого кандидата на выборах федерального, регионального или местного уровня, он исключается из конкурса, а ранее отданные за него голоса аннулируются.

При этом жители, которые уже поддержали таких участников на портале «Наш Север», не потеряют возможность повлиять на итоги конкурса. После аннулирования голосов они смогут повторно принять участие в голосовании и отдать свой голос за других номинантов, продолжающих участие в проекте.

«Проект «Сила Севера — в людях!» создавался как общественный проект, призванный рассказывать о людях, которые своим трудом и инициативами делают жизнь на Севере лучше. Для нас принципиально важно, чтобы он оставался вне политической конкуренции и проходил в полном соответствии с действующим законодательством. Поэтому Организационный комитет принял решение внести необходимые изменения в Положение. Это позволит сохранить открытость, объективность и доверие к результатам конкурса», — отметила инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

В соответствии с обновлённым положением и на основании сведений, опубликованных Избирательной комиссией Мурманской области, оргкомитет исключил из числа участников конкурса 13 человек, получивших статус выдвинутых кандидатов.

Отдельное внимание на заседании уделили ходу открытого голосования. В настоящее время и до 15 августа за участников проекта на портале «Наш Север» продолжают голосовать жители региона. Сегодня в конкурсе участвуют 807 северян, представляющих муниципалитеты Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, проект «Сила Севера — в людях!» реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он объединяет истории людей, которые своим трудом, профессиональными достижениями, добровольческой и общественной деятельностью вносят вклад в развитие Кольского Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571326/#&gid=1&pid=1

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