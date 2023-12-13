Проект «СОПКИ без границ»: профориентация и саморазвитие для молодёжи

Разработчики проекта приглашают всех желающих присоединиться к каналу «СОПКИ без границ» в «Telegram» (https://t.me/sopki_MO) – уникальному проекту, который ориентирован на профессиональное и личностное развитие молодёжи Мурманской области.

Для школьников канал предлагает интересные и понятные рассказы о профессиях Мурманской области, помогая выбрать подходящее вузовское или профессиональное образование.

Студенты найдут здесь информацию о вакансиях для подработки и работы по своей специальности, а также полезные книги и видео, которые помогут им развиваться и укрепить свои навыки для будущей профессиональной деятельности.

Специалисты, работающие с молодёжью, также найдут для себя много полезного – мероприятия по профилактике негативных явлений и вебинары по организации взаимодействия с молодёжью.

Как отмечает Юлия Приказчикова, руководитель проекта профизвестность.рф, кандидат филологических наук, степень mini MBA по фасилитации, модерации и стратегическим коммуникациям, проект «СОПКИ без границ» не ограничивается только профессиональной ориентацией. Он также освещает такие важные темы, как развитие навыков, борьба со стрессом и выгоранием – что является актуальным в наше время.

Проект поддержан комитетом молодёжной политики Мурманской области и является идеальным источником информации для всех, кто стремится к саморазвитию и профессиональному росту.