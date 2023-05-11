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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 13:30

Проект «СОПКИ.СПОРТ» признан лучшим спортивным проектом России по итогам 2022 года

В Москве в рамках ежегодного отраслевого форума «Sport B2B» состоялось награждение победителей Всероссийской премии «Sports Facilities-2023» по итогам 2022 года. Мурманская область впервые попала в число номинантов за вклад в развитие инфраструктуры и популяризации спорта. По результатам конкурса лучшим спортивным проектом 2022 года были признаны пространства «СОПКИ.СПОРТ».

Мурманская область стала единственным регионом, удостоенным премии в этой номинации. Напомним, первые 7 уникальных залов появились в Мурманской области в прошлом году. Их ключевая особенность – оформление в едином стиле, оснащением современным оборудованием и инвентарём, а также возможность бесплатного посещения северянами до 35 лет. Звание лауреата подтверждает популярность пространств среди молодёжи региона: только в первом квартале 2023 года залы посетило более 15 тысяч человек. До конца года появятся ещё 8 пространств «СОПКИ.СПОРТ»: в Мурманске, Ковдоре, Умбе, Североморске, Молочном, Гаджиево, Алакуртти и Росляково.

Лауреатом Всероссийской премии «Sports Facilities-2023» также стала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Она получила награду за вклад в развитие спорта в регионе.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году на соискание премии «Sports Facilities» было подано свыше 300 заявок из 68 регионов России. Премия учреждена в 2014 году с целью формирования традиции, объединяющей отрасль, поощрения наиболее активных и заслуженных её участников, укрепления престижа и социальной значимости данной индустрии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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