Проект создания регионального сервисного центра (РСЦ) в Мурманской области по обслуживанию техники «БелАЗ» в нынешних геополитических условиях приобретает новое значение

Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов заявил об этом вчера в Кировске на Международной горнопромышленой конференции «Баренц-Арктическое экономическое партнерство - Горнопромышленный комплекс Арктики. Новая парадигма развития». Абрашитов напомнил, что ранее (в 2018 году. – Ред.) уже обсуждалась целесообразность строительства центра по обслуживанию «БелАЗов».

«Я хочу обратиться к компаниям «БелАЗ», «Автотехинмаш» (официальный дилер заводов «БелАЗ», «МоАЗ», «ГМЗ»), что те решения, которые мы принимали, те проектные варианты строительства этого центра, которые мы с вами обсуждали, сегодня играют совершенно другими красками. Если тогда мы видели актуальность и целесообразность в строительстве такого центра, то сегодня она вдвойне-втройне востребована», - сказал Абрашитов.

Он отметил, что «ЕвроХим», «Северо-Западная фосфорная компания», «Апатит» и Оленегорский ГОК образуют горнорудный кластер Мурманской области.

«Мы будем продолжать использовать оборудование на открытых горных работах - это самосвалы, в частности. Соответственно, покупать в ближайшее время, я уверен, кроме «БелАЗа», нам будет нечего (...) Я предлагаю вернуться к этой теме как можно скорее и реализовать задуманное несколько лет назад», - подчеркнул Абрашитов.

Как сообщает www.interfax-russia.ru, в 2018 году заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщала журналистам, что белорусское ОАО «БелАЗ» рассматривает возможность открытия официального сервисного представительства в Кировске. Она отмечала, что в Заполярье на предприятиях работает более 200 единиц техники «БелАЗ».

В Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщали в 2018 году, что региональные власти должны были представить Минпромторгу России концепцию РСЦ в Хибинах, который будет заниматься обслуживанием техники горнопромышленных предприятий региона. Предполагалось, что в РСЦ войдут около десяти резидентов.