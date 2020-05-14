Проект стратегии развития Арктики до 2035 года планируется представить на подпись президенту в июле 2020 года, сообщил вчера журналистам по итогам заседания Госкомиссии по Арктике заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. «Все вопросы по Стратегии сняты сегодня на комиссии, дальше будем её дорабатывать, на базе Стратегии будет разработана новая госпрограмма», - сказал Юрий Трутнев.

По его словам, после принятия всех законов, предоставляющих льготы и преференции инвесторам в Арктике, количество инвестпроектов в арктической зоне, как ожидается, вырастет.

Юрий Трутнев отметил, что приоритеты правительства в Арктике остаются неизменными, пересматривать их не планируется.

Напомним, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 7 мая 2020 года внесло в правительство Российской Федерации проект Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в 2019 году система государственного управления «приведена в соответствие с вызовами в сфере развития Арктической зоны: пересмотрен состав и полномочия арктической Госкомиссии, наше министерство наделено полномочиями по развитию Арктики, принято решение о расширении компетенций институтов развития Дальнего Востока на Арктическую зону».

Он добавил, что в настоящее время идёт работа над документами стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

Документ разработан в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом президента России 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.