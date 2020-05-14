Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 годаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Караул! Мы в Белокаменке!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.20 09:45

Проект стратегии развития Арктики до 2035 года планируется представить на подпись президенту в июле 2020 года

Проект стратегии развития Арктики до 2035 года планируется представить на подпись президенту в июле 2020 года, сообщил вчера журналистам по итогам заседания Госкомиссии по Арктике заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. «Все вопросы по Стратегии сняты сегодня на комиссии, дальше будем её дорабатывать, на базе Стратегии будет разработана новая госпрограмма», - сказал Юрий Трутнев.

По его словам, после принятия всех законов, предоставляющих льготы и преференции инвесторам в Арктике, количество инвестпроектов в арктической зоне, как ожидается, вырастет.

Юрий Трутнев отметил, что приоритеты правительства в Арктике остаются неизменными, пересматривать их не планируется.

Напомним, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 7 мая 2020 года внесло в правительство Российской Федерации проект Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в 2019 году система государственного управления «приведена в соответствие с вызовами в сфере развития Арктической зоны: пересмотрен состав и полномочия арктической Госкомиссии, наше министерство наделено полномочиями по развитию Арктики, принято решение о расширении компетенций институтов развития Дальнего Востока на Арктическую зону».

Он добавил, что в настоящее время идёт работа над документами стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

Документ разработан в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом президента России 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Комментарий к новости:Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - снижение выдачи потребительских кредитов отмечено практически во всех регионах страны-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Большая часть задолженности за энергоресурсы среди бюджетников традиционно лежит на структурах Минобороны-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика