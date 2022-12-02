Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство малой ГЭС ПАО «ТГК-1» на реке Паз мощностью 16,5 МВт в Мурманской области получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспретиза России».

Разработанные технические решения для объектов строительства малой ГЭС признаны соответствующими требованиям действующих технических регламентов, в том числе экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям промышленной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, строительство объекта позволит эффективно использовать существующий водноэнергетический режим реки Паз, повысить надежность и качество энергоснабжения, обеспечить дополнительной мощностью развитие экономики Мурманской области.