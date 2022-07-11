Проект студента Андрея Судова «На севере - Кодить!» получит 1 миллион на реализацию

Студент МГТУ Андрей Судов победил в первой волне федерального конкурса «Студенческий стартап», который Минобрнауки России проводит совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Андрей представил проект «На севере - Кодить!», суть которого заключается в создании информационной экосистемы для помощи в организации хакатонов - соревнований разработчиков программного обеспечения. Реализация идеи поможет упростить коммуникацию между организаторами и участниками мероприятий, привлечь специалистов. Поздравляем Андрея с победой и желаем ему успехов в реализации проекта! Это наглядный пример того, как активность позволяет добиться успеха и получить поддержку своих идей уже в студенческие годы», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис. Кроме того, студент Андрей Судов выступит одним из организаторов хакатона на всероссийском форуме «Умный город: новые вызовы».

Всего экспертным жюри было рассмотрено 2,3 тысячи заявок студентов из более чем 250 вузов по всей России. 650 победителей получат 1 миллион рублей на реализацию собственного бизнес-проекта.

Напомним, что подать заявку на участие во втором этапе конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» можно на сайте до 15.07.2022.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор является представительством Фонда содействия инновациям в Мурманской области. Дополнительная информация по телефону (815 2) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/