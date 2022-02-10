Проект театрализованной экскурсии «Саамская летопись» областного краеведческого музея поддержан грантом ПОРА

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) поддержал проект Мурманского областного краеведческого музея по разработке театрализованной экскурсии «Саамская летопись», которая будет проводиться в территориальном отделе истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере.

Проект рассчитан на тесное сотрудничество со школьными образовательными учреждениями Мурманской области и турфирмами по всей России. Его цель – изучение и сохранение знаний о жизни на Кольском полуострове через новый формат проведения экскурсий. В рамках конкурса музей получил поддержку в размере 100 тысяч рублей. Благодаря финансам, выделенным грантодателем, будут закуплены аутентичные саамские костюмы, которые позволят сотрудникам музея создать не просто экскурсию, но настоящее представление, погружающее зрителя в далекое прошлое и рассказывающее о жизни, быте, мифологии и культуре коренного народа Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, музейно-театральная экскурсия, представленная сотрудниками, будет проводиться в экспозиционном пространстве территориального отдела истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере. Премьера экскурсии запланирована на май 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439597/#&gid=1&pid=1