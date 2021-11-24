Проект «Трудовые отряды СУЭК» - победитель Всероссийского конкурса

Проект «Трудовые отряды СУЭК» признан победителем Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» в номинации «Социальное волонтёрство».

«Трудовые отряды СУЭК» - один из самых широко известных корпоративных социальных проектов в России. С 2005 года подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением родных городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и «примеряют» будущую профессию.

«СУЭК в этом году отмечает своё 20-летие, а Трудовым отрядам исполнилось 17 лет. Проект рос и развивался вместе с компанией и результаты у него тоже впечатляющие. За эти годы участниками проекта стали около 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. Вчерашние трудотрядовцы сегодня уже самостоятельные люди, многие из них работают в СУЭК, кто-то занимается бизнесом, некоторые выбрали научную стезю. Как они сами признаются, трудовые отряды дали очень хороший старт, понимание ценности своего и чужого труда, осознание собственных возможностей. Мы искренне гордимся нашим проектом, нашими трудотрядовцами!» - отмечает заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии Администрации города. Ежегодно 60 подростков в возрасте от 14 до 18 лет оказывают помощь в поддержании порядка на городских улицах. Они получают первый официальный трудовой опыт, трудовые книжки, заработную плату. В 2021 году участники трёх смен «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске убрали территорию общей площадью свыше 1 млн 400 тысяч квадратных метров. Было вывезено более 260 кубических метров собранных материалов, то есть более 53 тысяч килограммов.

«Для многих «Трудовой отряд СУЭК» стал важным трудовым опытом. Приятно, что он получен, благодаря Мурманскому морскому торговому порту. Участие в «Трудовом отряде» развивает дисциплину, ответственность, наставничество, и что самое важное – командный дух. Кроме того, участникам отряда удалось не только получить новые навыки, но и больше узнать о родном крае. Еще раз хочу поблагодарить всех за труд, который был проделан за период летних каникул!», - сказал на встрече с участниками ТОС-2021 исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Помимо основной трудовой деятельности, участники имеют возможность ознакомиться с историей и сегодняшним днем АО «Мурманский морской торговый порт», принять участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях и экскурсиях, организованных портом. По результатам работы предусмотрено поощрение самых трудолюбивых и ответственных бойцов трудового отряда: подростков отмечают благодарственными письмами и памятными подарками от АО «ММТП» и АО «СУЭК».