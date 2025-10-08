Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО Островной

11 октября в закрытом городе Островном впервые пройдёт проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра. В течение дня в местном Доме культуры специалисты декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы для жительниц закрытого города и их детей.

Участницы проекта научатся расписывать шопперы и футболки, вязать крючком уютные корзинки из трикотажной пряжи, создадут ловцы снов в технике стринг-арт и нарисуют открытки акварелью. Традиционно в рамках проекта мастера на добровольных началах помогают развивать творческую самореализацию женщин из небольших военных городов и посёлков.

В ЗАТО почти 1500 человек и находится военно-морская база Северного флота Гремиха.

Записаться на мастер-классы можно по телефонам: 8 (81558) 5-00-52, +7 911 321-21-38. Подробнее.

Все мероприятия проекта «Творческая осень» ЕВЦ при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Напомним, Единый волонтёрский центр организовывал мероприятия в ЗАТО Островной в 2023 году в День защиты детей. Тогда добровольцы провели яркий праздник для ребят с участием народного артиста России Леонида Якубовича. Кроме того, состоялась творческая встреча известного телеведущего с местными жителями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554763/#&gid=1&pid=1