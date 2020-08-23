Проект «Умный регион» постепенно внедряется во все сферы жизни северян

Он был создан по инициативе правительства Мурманской области, в основу лег проект «Умный город», стандарт которого был утверждён в 2019 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Планируется, что разные сферы жизни региона объединит специальная платформа управления регионом, которая будет агрегировать у себя всю возможную информацию, данные, собранные из доступных в регионе ведомственных систем, анализировать эти данные, и давать общую картину по региону по всем сферам жизни – ЖКХ, транспорт, дороги, образование, медицина и прочее. Доступ к ней будет у губернатора и руководителей профильных министерств, это поможет принимать максимально эффективные управленческие решения и всегда держать руку на пульсе региона.

В рамках проекта в Мурманской области уже запущены портал «Наш Север» и обновлён инвестиционный портал с единым личным кабинетом инвестора, ведется разработка туристического гида и информационной системы «Благоустройство». Курирует реализацию проекта региональное Министерство цифрового развития.

«На сегодняшний день на портале «Наш Север» сформировано 59 категорий по различным сферам деятельности, доступ к которым есть у всех жителей региона. Наиболее часто северяне обращаются с вопросами в сфере ЖКХ. Эффективно решаются проблемы брошенных машин, автохлама во дворах. Разделы «Здравоохранение» и «Образование» также пользуются популярностью, – отметил Алексей Медведев, начальник управления по реализации проекта «Умный город» Центра городского развития Мурманской области.

Именно возможность сообщить о проблемах является наиболее популярной. За период существования портала «Наш Север» специалисты получили более семи тысяч обращений от граждан. В лидерах, несмотря на прошедшее лето, остается категория «Неубранный снег».

Портал активно развивается. Одним из первых на «Нашем Севере» появился раздел «Благоустройство». Он позволяет пользователю следить за тем, какие проекты по строительству парков, набережных и иных общественных пространств украсят города Мурманской области в ближайшем будущем. Ожидается, что вскоре за ходом реализации проектов можно будет наблюдать в режиме онлайн через установленные на объектах видеокамеры.

До конца года на портале планируется открыть категорию, направленную на борьбу с безнадзорными животными, предложении по созданию которой поступило от комитета по ветеринарии.

Проект «Умный регион» реализуется в Заполярье с осени 2019 года. Запуску проекта предшествовала глубокая аналитика бизнес-процессов для выбора направлений, сфер жизни региона, наиболее остро нуждающихся в оцифровке. По результату было принято решение о внедрении нескольких информационных систем, одной из которых, например, является автоматизированный мониторинг уборки территорий муниципальных образований. Запуск системы запланирован до конца текущего года.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в скором времени пул реализованных мероприятий проекта дополнит обновлённый туристический портал, презентация которого туристическому бизнес-сообществу региона состоялась в июле 2020 года. Система позволит осуществлять комплексное информирование как гостей, так и жителей области в интерактивной форме о туристических достопримечательностях, культурных и спортивных мероприятиях региона с возможностью обеспечения навигации между ключевыми объектами, а также полное сопровождение пребывания российских и иностранных туристов в Заполярье от въезда и до выезда. Версия портала в обязательном порядке будет доступна для смартфонов, чтобы турист смог у себя на ладони воспользоваться всем спектром услуг туристического сектора от поиска нужного памятника, музея или вызова такси до выбора полноценного тура, предложенного местными гидами, не прибегая к сторонним сервисам.