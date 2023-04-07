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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 14:00

Проект «Увлечённые культурой» презентовали в Мурманской области

Мурманская область вошла в число регионов, участвующих в федеральном проекте «Увлечённые культурой». Инициатива Ассоциации волонтерских центров реализуется в 20 субъектах страны совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Увлечённые культурой» направлен на продвижение традиционных ценностей через культуру и креативные индустрии. Он вовлекает людей в исследование истории страны, региона, отдельной семьи, традиций, искусства и развивает осознанное отношение к культурному наследию. Участников проекта ждет серия мероприятий по четырем новым направлениям профессиональной и волонтерской деятельности: «Археология», «Генеалогия», «Старинные ремесла и промыслы», «Краеведение и туризм». В каждом регионе появятся собственные проекты по одному из треков.

В процессе разработки уникального культурного проекта участников ждут творческие встречи с экспертами и наставниками выбранных направлений, полезные воркшопы, а также финальная защита своей работы перед экспертной комиссией в профильных тематических Добро.Центрах «Волонтеры культуры». Лучшие идеи лягут в основу итогового проекта – визитной карточки региона, а проведенные исследования и выявленные практики по каждому направлению будут собраны в единый электронный мануал.

Как сообщает региональное Министерство культуры, спикерами на первом мероприятии проекта в Мурманске стали генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова и специалист отдела Мурманской областной научной библиотеки Алёна Бахтина. В формате открытого диалога обсудили роль волонтёров культуры в формировании туристической привлекательности Заполярья и популяризации культурного наследия. В рамках встречи удался поиск некоторых идей в формате «здесь и сейчас». Предложения будут доработаны на следующем мероприятии: 15 апреля в 13.00 в Центре добровольческих инициатив «Наше дело» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт воркшоп по разработке проектов-визиток в направлении «Краеведение и туристические маршруты», зарегистрироваться можно по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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