Проект «Юный исследователь в Хибинах» получил Гран-при во Всероссийском конкурсе детских туристских проектов в номинации «Экологический туризм»

Проект на конкурс представило Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска. Разработчики получили самую весомую награду среди туристических продуктов Мурманской области, представленных на конкурс.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, авторами выступили ООО «Норд СТОУН» и учёные КНЦ РАН. Детский тур – «Юный исследователь в Хибинах» за несколько лет привлёк внимание широкой аудитории. Проект позволяет не только расширить кругозор, но и воспитать настоящих геологов-исследователей. Каждый пятый подросток, побывавший в мини-экспедиции по Хибинам, стал студентом вуза естественно-научной направленности.

Итоги конкурса подвели во время Форума креативных территорий, который проходит в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило профессионалов и экспертов сферы креативной, туристической индустрии, формирования городской среды. Форум открыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_57895&z=photo-148376343_457266478%2Fwall-148376343_57895