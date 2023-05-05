Проект загородного отеля в современном Арктическом стиле поддержан региональным Центром кластерного развития

ООО «Студеный берег» совместно с ООО «Северный ветер» предоставляют услуги по организации путешествий и отдыха на севере. Участники туристско-рекреационного кластера обратились в региональный Центр кластерного развития за поддержкой с целью подготовки и направления в регистрирующий государственный орган документов для регистрации товарного знака собственной продукции «Гады морские» и бренда «Титовка Арктик Ривер Парк», а также маркетинговой услуге по позиционированию и продвижению сайта компании.

Благодаря поддержке Центра кластерного развития у сайта бренда увеличилась посещаемость, проведенные работы по его продвижению привели к увеличению потока туристов, существенно возрос и спрос на новый номерной фонд. Оборот компаний увеличился в 4 раза, а штатная численность на 12 единиц.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в конце 2022 года Центром кластерного развития проекту «Титовка Арктик Ривер Парк» была оказана услуга в части прохождения классификации отеля по готовым домикам. На текущий момент комплекс технически работает на 80%, а в сентябре 2023 года планируется открытие загородного комплекта «Титовка Арктик Ривер Парк» в полном объёме, которое станет знаковым событием для региона и полуостровов Средний и Рыбачий, с точки зрения развития туристической отрасли в целом и за счет внедрения стандартов сервиса.

Помощь участникам кластеров, координируемых региональным Центром кластерного развития, осуществляется при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru