Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» внесён на рассмотрение в региональный парламент

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, региональный бюджет в 2019 году исполнен по доходам в сумме 82,7 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей, или на 1,4% больше объёма доходов, утвержденного законом об областном бюджете, по расходам – в сумме 78,8 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей, или на 4,1%, меньше уточненных бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 3,8 млрд рублей.

Размер государственного долга по состоянию на 1 января 2020 год по сравнению с 1 января 2019 года снизился на 24,8%, в том числе объём коммерческого долга снизился на 48,4%.

Уровень долговой нагрузки Мурманской области по состоянию на 1 января 2020 года снизился по сравнению с 1 января 2019 года на 14% и составил 20% от суммы доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений за 2019 год.

В прошедшем году Мурманская область впервые приступила к реализации национальных проектов, расходы на их исполнение составили порядка 90% от запланированных объёмов.

Проект закона подлежит рассмотрению на публичных слушаниях.