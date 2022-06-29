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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 13:00

Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» принят региональным парламентом

На очередном заседании Мурманской областной Думы годовой отчёт об исполнении областного бюджета представил и. о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнёв.

Исполнение 2021 года обусловлено ростом доходной части регионального бюджета, который сложился за счёт увеличения платежей от крупных предприятий Мурманской области в связи с ростом цен на производимую продукцию, а также в связи с перечислением крупнейшими налогоплательщиками региона налога по результатам деятельности за 2020 год.

Объём дополнительных поступлений в доходную часть областного бюджета в прошедшем году дал возможность сформировать резерв средств на 2022 год, что поможет обеспечить сбалансированность и устойчивость областного бюджета в текущем году, исполнить социально-значимые и первостепенные расходные обязательства, в том числе в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Как сообщает региональное Министерство финансов, проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» принят в первом и окончательном чтении депутатами Мурманской областной Думы.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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