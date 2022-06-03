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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 12:30

Проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за 2021 год внесён в региональный парламент

Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» внесён в региональный парламент. Областной бюджет в 2021 году исполнен по доходам в сумме 118,6 млрд рублей, что на 6,3 млрд рублей, или на 5,6% больше объёма, утверждённого законом об областном бюджете, по расходам – в сумме 100,8 млрд рублей, что на 6,2%, или 6,6 млрд рублей, меньше уточнённых бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 17,8 млрд рублей.

Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось на фоне постепенной адаптации к новым экономическим условиям, связанным с продолжающейся глобальной пандемией коронавирусной инфекции, а также в условиях постоянного мониторинга Минфином России соблюдения условий соглашений, устанавливающих параметры предельного дефицита и предельного объёма долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга.

Завершение 2021 года с профицитом в объёме 17,8 млрд рублей обусловлено прежде всего беспрецедентным ростом доходной части регионального бюджета (на 34,8%, по сравнению с исполнением за 2020 год). Такой рост сложился в основном за счёт дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций в основном по причине увеличения платежей от крупных предприятий Мурманской области в связи с ростом цен на производимую продукцию, а также в связи с перечислением крупнейшим налогоплательщиком региона налога по результатам деятельности за 2020 год.

Объём дополнительных поступлений в доходную часть областного бюджета в прошедшем году дал возможность сформировать резерв средств на 2022 год, что позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость областного бюджета, исполнить социально-значимые и первостепенные расходные обязательства, в том числе в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, не наращивая при этом долговую нагрузку.

Размер госдолга области на 1 января 2022 года составил 12,4 млрд рублей, по сравнению с 1 января 2020 годом он сократился на 1,2 млрд рублей, или на 8,8%. Коммерческие кредиты в структуре государственного долга отсутствуют.

Как сообщает региональное Министерство финансов, проект закона подлежит общественным обсуждениям. Информация о сроках и порядке проведения общественных обсуждений по проекту закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» будет опубликована дополнительно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

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