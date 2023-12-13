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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.23 10:00

Проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» депутаты рассмотрят во втором чтении

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки заседания внесено около двух десятков вопросов, которые планируют рассмотреть региональные парламентарии.

Наиболее важными являются вопросы, которые рассматриваются во втором чтении о проекте закона Мурманской области №746-7 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и о проекте закона Мурманской области №752-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

А вчера на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты рассмотрели поправки в проект главного финансового документа области. Поправки устраняют замечания Контрольно-счётной палаты Мурманской области, а также уточняют плановые объёмы бюджетных ассигнований по госпрограммам и распределение межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Комитет рекомендовал проект закона об областном бюджете на следующий год к принятию во втором чтении.

Доходы областного бюджета в 2024 году составят 127,7 миллиарда рублей, общий объём расходов областного бюджета - 142,8 миллиарда рублей.

- Основные параметры ко второму чтению остались неизменными, - подчеркнула Ирина Просоленко. - Бюджет социально ориентированный и самодостаточный.

Сегодня же депутаты определятся и с назначением членов Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе. Отметим, что вчера прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и одобрили две кандидатуры, которые войдут в состав Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. Они представляют город Североморск и Кольский район.

— Молодёжный парламент – это достаточно живой организм. Здесь молодые люди могут проявить и реализовать себя, внести вклад в развитие своих муниципалитетов, – отметила Лариса Круглова. – Также в нём есть и ротация – молодые люди либо покидают наш регион, либо достигают предельного возраста пребывания в этом органе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/85f/bug3au1iog3e71d9pd609p28yi588ncz.JPG

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