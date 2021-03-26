Проект закона о запрете овербукинга внесли в Госдуму

На рассмотрение в Государственную Думу РФ внесен проект федерального закона № 1122806-7, согласно которому планируется запретить перевозчикам продавать больше авиабилетов, чем мест в самолёте. Правило хотят закрепить в Воздушном кодексе.

Законопроектом устанавливается, что в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с нарушением со стороны перевозчика запрета по реализации билетов путем «овербукинга» и отказом перевозчика в предоставлении пассажиру указанного в билете места на совершающем рейс воздушном судне, пассажиру возмещаются причиненные в связи с таким отказом убытки. Также пассажиру выплачивается десятикратная стоимость билета, уплаченная за воздушную перевозку.

Принятие и реализация законопроекта позволит существенно защитить права граждан при оказании услуг воздушной перевозки пассажиров, повысить эффективность нормативного правового регулирования в сфере воздушных перевозок пассажиров, а также позволит пресечь нарушения в сфере продажи билетов на воздушный транспорт, в частности, по реализации билетов с применением «овербукинга», а также будет способствовать логистической оптимизации авиасообщений в целом, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.