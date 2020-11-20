Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу

Группой депутатов и сенаторов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ внесён проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства». В числе авторов законопроекта – члены Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов и Татьяна Кусайко.

Изменения призваны решить проблему, возникшую у рыбаков-прибрежников. Текущая редакция закона «О рыболовстве» не предусматривает возможности какой-либо обработки улова на судах прибрежного промысла. В последнее время сотрудники контролирующих органов, буквально трактуя нормы законодательства, указывают в актах проверок судов прибрежного рыболовства на наличие нарушения норм законодательства в виде производства на борту рыбной продукции (охлаждённой, потрошёной, без головы). Сами рыбаки аргументируют свои действия тем, что в Северном бассейне прибрежные рейсы могут длиться по несколько суток, в то время как без первичной обработки рыба-сырец способна храниться не более 2-5 часов. Таким образом, к примеру, для мурманских рыбаков прибрежный промысел теряет всякий смысл.

Проект новой редакции закона «О рыболовстве» чётко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошёной, обескровленной и обезглавленной охлаждённой рыбы, а также рыбных голов.

При этом, согласно текущим поправкам, с 1 июля 2022 года обезглавливать рыбу прибрежникам будет вновь запрещено. По словам сенатора от Мурманской области Константина Долгова, чтобы бессрочно закрепить за рыбаками право на этот вид обработки улова, необходим ещё ряд непростых консультаций с профильными ведомствами. В нынешнем виде законопроект должен быть принят в течение осенней парламентской сессии в Госдуме.

«Работа над законопроектом была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, это было его прямое поручение. Принципиально важно, что поправки, вносимые в 166-ФЗ, восполняют правовые пробелы в этом законе. Это создаст возможность для нормального вылова квот в прибрежном рыболовстве, что очень важно для Мурманской области, для загрузки береговых предприятий и, конечно, для потребителя. Будут ещё дополнительные консультации, посмотрим, какие ещё новации смогут родиться по их итогам. Но сейчас главная задача – принять этот законопроект», – отметил Константин Долгов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Мурманской области Андрей Чибис высоко оценил усилия законодателей, направленные на интересы рыбаков и, в итоге, всех жителей Заполярья.

«На уровне области нами была проведена огромная предварительная работа по подготовке данных поправок. То, что законопроект удалось согласовать с Росрыболовством и другими заинтересованными структурами, оперативно провести его в Думу, – безусловно, большая победа. Будем надеяться, что на этапе обсуждения в парламенте удастся урегулировать все нюансы. Рыбаки смогут вздохнуть свободно, а у нас будет ещё полтора года на окончательную отшлифовку норм», – подчеркнул глава региона.