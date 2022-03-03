Проект закона об изменениях в областной бюджет рекомендован к принятию в первом чтении

Корректировка регионального бюджета текущего года и на последующий плановый период обсуждалась 2 марта на заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В заседании приняли участие руководители профильных министерств области, глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты.

Общий объём доходов на этот год увеличен более чем на 984 миллиона рублей, расходы вырастут на сумму свыше 13 миллиардов рублей.

- Это первая корректировка областного бюджета текущего года, - подчеркнула Ирина Просоленко. - Мы работаем в тесном контакте с правительством и губернатором области. При принятии закона об областном бюджете в декабре прошлого года правительству были высказаны рекомендации о необходимости предусмотреть при очередной корректировке основного финансового закона средства на решение ряда проблем. Отмечу, что рекомендации не остались без внимания. Выделены дополнительные средства на снос жилья и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на оказание финансовой помощи предприятию «Тулома», развитие оленеводства и другие обозначенные депутатами вопросы. Серьёзные изменения – в сфере здравоохранения. Более одного миллиарда рублей будет направлено на финансирование капитальных ремонтов учреждений, приобретение оборудования и мебели. Полмиллиарда рублей дополнительно предусмотрено на модернизацию школьных систем образования.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22964/