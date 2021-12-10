Проект закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, член Совета Федерации ФС РФ – представитель Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова, заместитель губернатора области Елена Дягилева, представители органов исполнительной власти, КСП области, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели 9 и 10 декабря более 30 вопросов. В их числе – бюджетный блок законопроектов, принятых в окончательной редакции. Принят проект закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В следующем году доходы регионального бюджета составят 103 млрд 569 млн 70 тысяч рублей, расходы - 123 млрд 910 млн 285,1 тысячи рублей. В третьем чтении приняты проекты законов о бюджете ТФОМС и о Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Мурманской области на следующий год.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект, который вносит изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников. В частности, сняты возрастные ограничения для врачей впервые трудоустраивающихся в Мурманской области после получения медобразования и будет установлена с 1 января 2022 года единовременная компенсация для врачей – 1 миллион рублей (сейчас выплачивается 500 тысяч рублей), для среднего медицинского персонала – 500 тысяч рублей (сейчас – 300 тысяч). Также увеличивается срок обязательства медицинского работника отработать по основному месту работы до пяти лет.

Депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в закон об ответственном обращении с животными в Мурманской области. Корректировка предусматривает увеличение с 2022 года бюджетного финансирования для надлежащего исполнения полномочий по обращению с животными без владельцев.

В первом чтении принят законопроект, предусматривающий введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию «энергетиков» несовершеннолетним, который разработан и внесен депутатами областной Думы.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, процедуру первого чтения прошли проекты законов по реализации «гаражной амнистии» в нашем регионе. Дума согласовала кандидатуру Максима Белова на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Парламентарии обсудили кандидатуры в члены Общественной палаты, предложенные профсоюзами, благотворительными организациями, национальными культурными автономиями, организациями коренных малочисленных народов Севера, ветеранскими и другими общественными объединениями. По мнению председателя профильного комитета Владимира Мищенко, это достойные люди, желающие представлять интересы северян в Общественной палате.

В состав Общественной палаты Мурманской области вошли 7 человек, набравшие наибольшее число голосов депутатов: Наталья Рашева (Мурманская региональная общественная организация социальной и правовой защиты инвалидов «Единение»), Юлия Величко (Мурманская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ), Валентина Коськина (Мурманская региональная общественная организация «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок Северного флота»), Андрей Петров (Региональная общественная организация «Олимпийский совет Мурманской области»), Полина Хабырина (Общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»), Андрей Шарков (Региональное отделение Общероссийской организации «Ассоциация юристов России») и Денис Яковенко (Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Жилищное объединение Мурмана»).

Состав Общественной палаты формируется на три года из 21 человека: 7 представителей избираются губернатором области, 7 – Мурманской областной Думой и ещё 7 – Общественной палатой Мурманской области.

Дума решила направить обращение к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о разработке нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22494/