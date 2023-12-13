Проект закона об областном бюджете на 2024 год и последующий двухлетний период принят Мурманской областной Думой в окончательном чтении

В заседании Думы 13 декабря приняли участие региональные парламентарии, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместители губернатора Елена Дягилева и Алексей Лыженков, представители прокуратуры, органов исполнительной власти Мурманской области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов.

Во втором и окончательном чтении приняты проекты главного финансового закона области и бюджета ТФОМС на следующий год и плановый двухлетний период.

- В целом бюджет Мурманской области обеспечивает финансовую стабильность бюджетной сферы, развитие экономики и гарантированное исполнение социальных расходных обязательств региона, - отметил Сергей Дубовой.

В окончательном виде принят законопроект, который с 1 января 2024 года изменяет методику оценки среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и оказания адресной государственной социальной помощи. Учет доходов будет производиться за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. Также произойдёт переход от «среднесемейного» прожиточного минимума, учитывающего социально-демографический группы, к прожиточному минимуму на душу населения.

Депутаты приняли в третьем чтении проект закона, который вносит изменения в законодательство о региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных и дошкольных учреждений Мурманской области. С 1 января 2024 года размеры учебных расходов на одного обучающегося увеличатся на 4,5 процента. Министерством образования и науки Мурманской области проведена работа по оценке необходимости предоставления дополнительных объемов финансовых средств. Объём учебных расходов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Мурманской области в будущем году станет на 31,3 млн рублей больше, чем в текущем году.

В первом чтении и окончательной редакции проект закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области». С муниципального на региональный уровень передаются полномочия в сфере электроснабжения населения, что позволит централизовать эксплуатацию электросетевых хозяйств на территории Мурманской области, находящихся в собственности муниципальных образований и имеющих низкую эффективность и надёжность.

Региональные парламентарии приняли в окончательном чтении проект закона «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области». В числе задач патриотического воспитания - формирование у граждан чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к человеку труда и старшему поколению, воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; создание условий для противодействия проявлениям политического и религиозного экстремизма.

Депутаты приняли изменения в статью 7.2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». Корректировка предусматривает административную ответственность (штраф от 2 до 4 тысяч рублей) за допущение при выгуле собаки ее нападения на человека с причинением повреждений, не повлекших причинения вреда здоровью человека.

Региональные законодатели внесли изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». В числе праздничных дней Мурманской области 23 октября определён как День разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье (1944 год)».

Дума приняла обращение в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг ветеранам боевых действий, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции. В целях обеспечения социальных гарантий участникам специальной военной операции региональные парламентарии просят рассмотреть возможность изменения порядка предоставления государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части предоставления вышеуказанным ветеранам боевых действий набора социальных услуг в возможно короткие сроки после подачи соответствующего заявления.

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