Проект закона об областном бюджете на 2025 год и последующий двухлетний период Дума приняла в окончательной редакции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, проект областного бюджета 11 декабря был в центре внимания участников заседания регионального парламента, которое вёл Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели и приняли поправки к законопроекту.

На реализацию новых нацпроектов в результате поправок дополнительно к ранее предусмотренным 7,5 млрд рублей в следующем году будет направлено ещё 1,9 млрд рублей за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Областной бюджет в очередном году по-прежнему сохранит социальную направленность. Почти 60% от общего объёма расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

В частности, планируется индексация на 6,5 процента стоимости бесплатного питания в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания. На расходы здравоохранения предусмотрено дополнительно 147 миллионов рублей, в том числе, на укрепление материально-технической базы учреждений, развитие паллиативной помощи, реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения.

- В целом бюджет обеспечивает финансовую стабильность бюджетной сферы и гарантированное исполнение социальных расходных обязательств региона, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Дума приняла проект закона об областном бюджете на 2025 год и последующий период во втором чтении и в окончательной редакции.

Основные параметры областного бюджета теперь составляют: в части доходов 121,2 млрд рублей на 2025 год, 121,5 и 119,0 млрд рублей на 2026-й и 2027 годы соответственно; в части расходов 142,1 млрд рублей на 2025 год, 135,0 и 128,4 млрд рублей на 2026-й и 2027 год соответственно. Бюджет на 2025 год запланирован с дефицитом в объёме 21,0 млрд, на 2026-й и 2027 годы 13,5 млрд и 9,4 млрд рублей. Государственный долг Мурманской области на 01.01.2026 года запланирован в объёме 51,6 млрд рублей, в результате поправок его размер не изменился. Регион сохранит умеренную долговую нагрузку.

Параметры областного бюджета полностью удовлетворяют требованиям бюджетного законодательства. Принятый региональным парламентом бюджет будет направлен на подписание губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

Процедуру третьего чтения прошёл законопроект, который расширяет перечень социально ориентированных некоммерческих организаций. В него предлагается включить организации, которые принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитии межмуниципального сотрудничества, благоустройстве территории.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 8 закона «О Гербе и Флаге Мурманской области» и закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области». Корректировка уточняет образец удостоверения народного дружинника, а также вводит новый отличительный символ для добровольцев из числа казачьих обществ в виде жетона. Также установлена возможность использования Герба Мурманской области на удостоверении и жетоне.

Депутаты обсудили и одобрили кандидатуры для назначения в новый состав Общественной палаты Мурманской области. В список кандидатов вошли семь представителей от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, в том числе региональных общественных объединений.

Дума решила направить обращение к председателю правительства РФ МВ Мишустину об учреждении профессионального праздника – Дня судоремонтника. Датой празднования предлагается установить – 12 июля.

В рамках заседания Думы прошёл «правительственный час» на тему: «О деятельности в сфере развития туризма на территории Мурманской области». С информацией по данному вопросу выступил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев. Он отметил увеличение турпотока в нашем регионе, а также роста показателя возвратности. Также выросло количество региональных туроператоров, которых насчитывается сейчас 68.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e4f/9n7vafn93o6rrwvxehzfzvfrprtvvriq.JPG