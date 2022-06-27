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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 16:00

Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» рассмотрят на ближайшем заседании Мурманской областной Думы

Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» рассмотрят на ближайшем заседании Мурманской областной Думы. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Ещё одна инициатива, о которой стоит сказать, это внесение изменений в закон об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы». Такую задачу поставил перед нами Президент России. Проект закона уже внесён в Мурманскую областную Думу и будет рассмотрен на ближайшем заседании. Рассчитываю на поддержку наших депутатов и решение в интересах жителей», – заключил губернатор.

В случае принятия законопроекта с 1 июля 2022 года региональную льготную выплату будут получать все женщины независимо от возраста, родившие первого ребёнка

Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, размер льготы составит 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. Кроме того, «Зарплата мамы» распространяется и на тех женщин, которые переезжают в Мурманскую область, даже если ребёнок родился в другом регионе. С 1 июня 2022 года сумма составляет 16186,5 рубля.

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