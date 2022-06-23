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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 10:00

Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Министерство труда и социального развития региона внесло проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» в областную Думу. Такое решение было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с главой региона. В случае принятия законопроекта региональную льготную выплату будут получать все женщины независимо от возраста, родившие первого ребёнка.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, размер льготы составит 75 процентов величины прожиточного минимума для детей. Кроме того, «Зарплата мамы» распространяется и на тех женщин, которые переезжают в Мурманскую область, даже если ребенок родился в другом регионе.  С 1 июня 2022 года сумма составляет 16186,5 рубля.

«70 процентов расходов бюджета мы направляем на социальную поддержку населения. Почти половина населения области – получают ту или иную социальную поддержку. Мы ввели региональный проект «Зарплата мамы», чтобы стимулировать рождаемость. Ее получают при рождении первого ребёнка и до достижения им 1,5 лет не только женщины, родившие на территории региона, но и те, кто приехал уже с маленьким ребёнком. Это привлекает к нам молодые семьи», – отметил Андрей Чибис в ходе доклада Президенту. Он также доложил, что в сравнении с 2018 годом регион в 1,8 раза увеличил доходную базу и впервые стал бездотационным субъектом федерации.

Владимир Путин подчеркнул, что у региона высокая бюджетная обеспеченность, а разница в сумме выплат при отмене возрастных ограничений для «Зарплаты мамы» будет небольшой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе доклада губернатор Андрей Чибис также отметил, что молодым специалистам в регионе выплата северных надбавок осуществляется с момента их выхода на работу. Регион поддерживает ветеранов и детей Великой Отечественной войны – они получают 100-процентную компенсацию расходов по квартплате с учётом средств областного бюджета. Кроме того, региональное правительство реализует программу организации трудоустройства граждан на временные общественно полезные работы, в рамках программы задействованы также подростки.

«Среди подростков это очень популярно, ребята на каникулах имеют возможность заработать. С учётом того количества часов, которое разрешено законодательством, за месяц они могут получить порядка 25 тысяч рублей, занимаясь, в том числе, общественно полезными делами, связанными с благоустройством, с наведением порядка в городе, с работой на социальных объектах», – отметил Андрей Чибис.

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