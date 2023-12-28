Проект «ЗАТО путешествую!»: два пути на выбор

Региональный комитет по туризму, туристский информационный центр Мурманской области рассказали о возможностях путешествий по региону и работы в туризме в рамках встречи с жителями ЗАТО г. Заозерск.

В настоящее время ведётся разработка планов развития туризма в муниципалитетах. Однако, закрытые административно-территориальные образования – это особые муниципалитеты, вопрос наращивания туристического потока в которые сегодня на повестке не стоит. Но это не значит, что туризм для них не актуален.

«Мы говорим о том, что, даже не принимая гостей у себя на территории, жители ЗАТО могут интегрироваться в туризм. Есть два пути на выбор: самим стать туристами или начать работать в туризме. Интересно провести выходные в регионе можно круглый год, пол миллиона туристов ежегодно подтверждают это. А самый доступный способ найти работу в туризме – это изготовление сувениров, разработка авторских маршрутов и экскурсионное сопровождение», - отметила заместитель председателя-начальник отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Так, главная проблема при организации путешествий по области – отсутствие доступной информации. Туристский информационный центр Мурманской области готов помочь с решением этой проблемы. На встрече договорились, что для жителей ЗАТО г. Заозерск будут готовиться еженедельные подборки интересных мероприятий, проходящих на территории Мурманской области и, в первую очередь, близлежащих муниципалитетов (например, Печенгского округа). Администрация муниципалитета, в свою очередь, поможет с распространением этой информации на территории ЗАТО.

Для помощи мастерам сувенирной продукции, проживающим в ЗАТО и заинтересованным работать с гостями региона, также есть действенный инструмент. Это региональный конкурс сувениров, который вот уже два года проходит в Мурманской области. Победители конкурса включаются в каталог лучших сувениров, который распространяется по всем объектам питания, размещения, передается инвесторам и предпринимателям, что помогает формировать качественные партнерские сети.

«Конкурс помогает формировать в регионе культуру изготовления самобытных и полезных сувениров, ведь в рамках конкурса каждый сувенир оценивается по многим критериям, что даёт мастерам стимул додумать, докрутить свою продукцию. Также конкурс – это путь к участию в региональных событийных мероприятиях. В прошлом году победители конкурса участвовали в Арктическом фестивале «Териберка», - пояснила Ирина Булыгина.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в рамках проекта запланированы встречи и в других закрытых административно- территориальных образованиях региона.

Фото: https://gov-murman.ru