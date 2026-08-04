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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 15:00

Проект «Здоровый Север»: проверить сердце, уровень сахара, получить консультацию можно будет практически рядом с домом

В Мурманской области запущена масштабная экосистема «Здоровый Север», об этом рассказал губернатор Андрей Чибис вчера во время оперативного совещания.

«Мы запустили проект «Здоровый Север». Его суть проста: не житель идёт к врачу, а врач идёт к пациенту. Проверить сердце, уровень сахара, получить консультацию можно будет прямо в торговом центре, во дворе или в поезде здоровья. Проект очень важный, это и есть та самая человекоцентричность в действии. Важно, чтобы люди были информированы и могли записаться на обследование», - сказал губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил за идею и активное участие в реализации проекта депутата Государственной Думы Татьяну Алексеевну Кусайко.

«Палатки здоровья» в Мурманске работают ежедневно по адресам: ул. Марата, 28; ул. Крупской, 62; ул. Воровского, 17; ул. Заводская, 1. Жители могут бесплатно проверить давление, уровень кислорода в крови (оксиметрия), внутриглазное давление, сделать ЭКГ, а также оценить состав тела (процент жира, мышечной и костной ткани, метаболический возраст). При выявлении отклонений волонтёры помогают тут же записаться в поликлинику. Местоположение палаток будет меняться в течение лета, подробности можно узнать в паблике «Здоровый Север».

Уникальный ИИ-скрининг «Гигадок» за 10 секунд оценивает 16 показателей здоровья в трех ТЦ Мурманска. Передовые технологии «Sber» впервые применены в регионе в таком масштабе. Устройства работают в ТЦ «Мурманск Молл», «Форум» и «Северное Нагорное». Бесконтактный экспресс-анализ определяет не только пульс и давление, но и уровень стресса, возраст сердца, эластичность сосудов и даже риск диабета. Важно: «Гигадок» не ставит диагноз, но указывает на «красные флаги», требующие визита к врачу.

«Поезда здоровья» приходят в отдаленные районы и ЗАТО: мобильные бригады закрывают потребности там, где нет стационарных специалистов. В состав выездов входят не только флюорограф, маммограф и стоматологический кабинет, но и узкие специалисты: кардиологи, неврологи, эндокринологи, окулисты, урологи, репродуктологи, онкологи и детские врачи. График формируется ежемесячно на основе листов ожидания, чтобы сократить очереди и обеспечить приоритетную запись. График опубликован на сайте регионального Минздрава.

В совещании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Отдельное внимание – кадровому вопросу, – прокомментировал итоги обсуждения Сергей Дубовой. – В регион едут специалисты – год назад приняты на работу молодые врачи, окончившие обучение в разных вузах страны. Им есть на кого ровняться – гордость регионального здравоохранения – наши хирурги, которые ежедневно спасают жизни северян, проводя сложнейшие операции. Ещё одна тема ранее обсуждалась на оперативном совещании – запись на приём к врачам. В настоящее время перенастроена система, благодаря которой ситуация постепенно выравнивается. Значительно упрощает процесс – единая запись к специалистам. Появились приёмы в вечернее время и в выходные дни – очередь сократилась почти на треть, а к октябрю ожидаем ликвидировать её полностью.

Подробнее по теме доложила Дарья Пушкарёва заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571883/?sphrase_id=7490485#&gid=1&pid=10

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