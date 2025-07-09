Проект «Зелёный экран» от Мурманской области – в списке лучших на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»

Проект «Зелёный экран. Инициатива экологичных киносъёмок на Арктических территориях», разработанный в Мурманской области, вошёл в число лучших на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». Организатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Из 35 тысяч заявок со всей страны эксперты отобрали тысячу наиболее перспективных проектов, оценивая их социально-экономический потенциал и актуальность.

Итоги конкурса и лучшие проекты были представлены на форуме, который состоялся в начале июля на площадке Национального центра «Россия» в Москве. В мероприятиях форума приняла участие руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова, которая является одним из создателей проекта экологического кинопроизводства.

Инициатива экологичных киносъёмок создана региональным Центром развития кинопроизводства при финансовой поддержке правительства Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Она объединяет усилия кинематографистов, экологов и органов власти. Проект включает три ключевых компонента: калькулятор углеродного следа «Кладония», руководство по экологичным съёмкам в Арктике и конкурс «Зелёный экран» для производителей кино- и видеоконтента.

«Сила форума – в объединении тех, кто берёт ответственность за будущее. Реализация проекта «Зелёный экран» – наш вклад в то, чтобы российское кино говорило с миром не только образами, но и экологичными действиями. Меняя подход к производству, мы меняем культуру потребления», – отметила Светлана Солдатова.

Проекты из топ-1000 получат информационную и экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Форум традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, экспертов и лидеров общественного мнения для обсуждения перспективных идей по пяти национальным инициативам. Ознакомиться с лучшими проектами можно на сайте идея.росконгресс.рф, используя фильтры «топ-1000», «топ-300» и «топ-100» в каждом из направлений.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» проводится ежегодно в соответствии с указом президента Владимира Путина с 2022 года. Цель форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие нашей страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550104/#&gid=1&pid=3