С 1 июня 2025 года инвалиды по зрению в Мурманской области получили право на ежегодную выплату в размере 70 тысяч рублей на содержание собак-проводниковСеверные надбавки с первого дня работы: депутаты Госдумы рекомендуют кабмину проработать вопросы, касающиеся жителей Арктической зоны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.07.25 16:30

Проект «Зелёный экран» от Мурманской области – в списке лучших на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»

Проект «Зелёный экран. Инициатива экологичных киносъёмок на Арктических территориях», разработанный в Мурманской области, вошёл в число лучших на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». Организатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Из 35 тысяч заявок со всей страны эксперты отобрали тысячу наиболее перспективных проектов, оценивая их социально-экономический потенциал и актуальность.

Итоги конкурса и лучшие проекты были представлены на форуме, который состоялся в начале июля на площадке Национального центра «Россия» в Москве. В мероприятиях форума приняла участие руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова, которая является одним из создателей проекта экологического кинопроизводства.

Инициатива экологичных киносъёмок создана региональным Центром развития кинопроизводства при финансовой поддержке правительства Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Она объединяет усилия кинематографистов, экологов и органов власти. Проект включает три ключевых компонента: калькулятор углеродного следа «Кладония», руководство по экологичным съёмкам в Арктике и конкурс «Зелёный экран» для производителей кино- и видеоконтента.

«Сила форума – в объединении тех, кто берёт ответственность за будущее. Реализация проекта «Зелёный экран» – наш вклад в то, чтобы российское кино говорило с миром не только образами, но и экологичными действиями. Меняя подход к производству, мы меняем культуру потребления», – отметила Светлана Солдатова.

Проекты из топ-1000 получат информационную и экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Форум традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, экспертов и лидеров общественного мнения для обсуждения перспективных идей по пяти национальным инициативам. Ознакомиться с лучшими проектами можно на сайте идея.росконгресс.рф, используя фильтры «топ-1000», «топ-300» и «топ-100» в каждом из направлений.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» проводится ежегодно в соответствии с указом президента Владимира Путина с 2022 года. Цель форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие нашей страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550104/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные ожидания россиян превышают размер средних зарплат-PRO Валюту (16+)Курс доллара США растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»