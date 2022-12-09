Проект жительницы Мурманской области занял второе место на Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Москве завершился Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на котором объявили имена победителей и финалистов одноимённой премии. Волонтёрская инициатива жительницы Мурманской области, депутата областной Думы Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» заняла второе место в номинации «Страна возможностей».

Цель проекта – сделать доступным профессиональное музыкальное образование для детей самых дальних уголков страны. В рамках «Музыкальных надежд Арктики» дети и молодёжь получают возможность поработать с мастерами музыки федерального уровня. Проект работает уже не первый сезон и успел охватить более 30 тысяч участников, среди них более 1 тысячи детей Мурманской области, которые смогли очно взять уроки у мэтров отечественной музыки.

«Мы провели суммарно более 500 мастер-классов по специальностям: фортепиано, струнные, народные и духовые инструменты, вокал, хор, более 300 теоретических мероприятий, круглые столы для молодых учёных СЗФО. Таким образом, нам удалось охватить все категорий молодёжи – от дошколят, для которых давались серии концертов в детских садах, до молодых ученых и их наставников – педагогов», – сообщает автор проекта «Музыкальные надежды Арктики» Анна Гришко.

Фото: https://gov-murman.ru