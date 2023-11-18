Проект «Звезда Севера» получил продолжение на Тихоокеанском флоте

18 ноября в Петропавловске-Камчатском по инициативе женского совета Тихоокеанского флота при поддержке командования флотом, правительства Камчатского края и Единого волонтёрского центра Мурманской области, а на федеральном уровне – главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Анатольевича Евменова и председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, прошла первая женская образовательная конференция «Тихоокеанская Звезда».

Это мероприятие – четвёртое из серии межрегиональных конференций проекта «Звезда Севера» из Мурманской области. Социальный проект для жен военнослужащих Северного флота в этом году также стартовал на Черноморском и Балтийском флотах. Участницами конференций в Крыму, Калининградской области и теперь на Камчатке стали более 1000 женщин. Среди них – жёны военнослужащих, женщины-военнослужащие и жены участников СВО из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово.

На церемонии открытия в Камчатском Дворце детского творчества с приветственным словом к участницам, женам военнослужащих и женщинам-военнослужащим, обратился командующий войсками и силами на Северо-Востоке России, вице-адмирал Александр Юлдашев.

«Мы проводим данное мероприятие благодаря коллективу единомышленников, благодаря тем людям, которые стремятся сделать так, чтобы офицеры, мичманы, прапорщики и матросы спокойно выполняли свои должностные обязанности, решали боевые задачи, а наш тыл, наши жёны и семьи чувствовали уверенность. Без вас, дорогие, у нас не будет победы. Я уверен, что эта конференция даст толчок к развитию женского движения на Камчатке. И не только тех женщин, которые имеют отношение к Вооруженным силам России, но и всех женщин полуострова», – отметил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России, вице-адмирал Александр Юлдашев.

Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин во время своего приветствия обратил внимание, что женщины являются вдохновителями и поддержкой для мужей и сыновей, тех, кто служит и защищает интересы Родины. И что такой же поддержкой и вдохновением они сами являются друг для друга.

«Данная конференция стартует на Камчатке и это прекрасная возможность объединиться всем вместе. Смотря на те цели, которые преследует проект, это, прежде всего, формирование местного сообщества. Однако надеюсь, что наше сообщество станет всероссийским, поскольку с такими же заботами, проблемами и интересами сталкиваются женщины всех регионов страны. Уважаемые участницы, искренне желаю вам успехов!», – сказал Евгений Чекин.

Кроме того, на открытии конференции с приветственным словом посредством видео обратилась председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

«Проект протянулся через всю страну от северного до южного морей, от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, и объединил женщин четырех флотов, которые могут и хотят менять жизнь к лучшему. Важно, что сегодня среди участников конференции женщины, которые сами несут военную службу, являются женами и матерями моряков. Вам досталась нелегкая миссия – вместе с мужчинами, отцами, братьями и мужьями защищать восточные рубежи России, служить Родине», – сказала Галина Карелова.

По видеосвязи поздравила с открытием конференции «Тихоокеанская Звезда» заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая. Вице-спикер отметила, что формат встречи и диалога касаются самого главного – гармонии, доброжелательности и верности, возможности самореализации, развития и самого будущего не только каждой женщины, а семьи, сопровождения тех важных нравственных идеалов, которые всегда освещают путь женщины.

«От всего сердца желаю, чтобы ваша работа сегодня, обсуждение вопросов, которые вы считаете наиболее злободневными, дали главный результат – понимание того, что горизонт возможностей для развития и самореализации необъятен. Уверена, что сегодня именно такой формат открытого обсуждения разных вопросов и объединение усилий дадут самый лучший результат», – сказала Ирина Яровая.

«В этом году мы провели образовательные женские конференции на четырёх флотах страны. Наши спикеры – волонтёры, и им снова удалось зажечь своей энергией женщин, показать, что нет ничего невозможного, нужен лишь вектор и поддержка для себя и своей семьи. В следующем году мне очень хочется, что наш проект стал настоящим образовательным продуктом, который поможет девушкам в больших и малых военных городах развиваться и реализовывать свои мечты», – рассказала автор проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В конференции «Тихоокеанская Звезда» приняли участие 12 преподавателей-волонтёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Мурманска, Екатеринбурга и Камчатского края, которые на добровольных началах подняли актуальные темы здоровья, воспитания и образования детей, развития карьеры и своего дела, восстановления жизненной энергии, внешнего вида и даже съемки видео на телефон. Одним из приглашенных спикеров стал Юрий Молодковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, куратор проекта «Музейная арт-фотография».

«Из раза в раз я приезжаю на конференции проекта, чтобы отдавать и делиться своими знаниями, представлением о красоте и гармонии, а в ответ получать невиданную силу и энергию участниц. Аудитория конференций «Звезды Севера», а сегодня «Тихоокеанской звезды» – женщины, которые во всех регионах прекрасны. Здесь, на Камчатке, участницы вовлечены и внимательно слушают», – отметил Юрий Молодковец.

О том, как появилась идея реализации проекта на Тихом океане рассказала руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Надежда Гоголева.

«Впервые побывав на конференции «Звезда Севера», первой мыслью было – вот бы и нам провести такое мероприятие! Я не понаслышке знаю, как иногда сложно быть женой военного, ждать, волноваться. Дети, быт, дом, работа не оставляют иногда времени на себя. Конференция даёт возможность переключится, открыть у себя второе дыхание. Так было со мной, я попала на конференцию уже после гибели супруга. «Звезда Севера» подзарядила меня, дала новый вектор движения. На основе опыта, перенятого в Мурманске, были запущены социально значимые проекты. Я снова научилась мечтать. И сегодня зажглась «Тихоокеанская Звезда» – моя маленькая мечта, и поверьте, все только начинается!», – сказала Надежда Гоголева.

Реализацию конференции на Камчатке курирует Единый волонтёрский центр Мурманской области, а в будущем местные организаторы планируют развивать конференции в своих регионах самостоятельно с привлечением местных спикеров. Конференция на Камчатке стала продолжением социального проекта «Звезда Севера» в России по самореализации жен военнослужащих, который проходит в Мурманской области с 2020 года. Портал «Достижения.рф» включил «Звезду Севера» в список лучших и значимых проектов страны, за который каждый может отдать свой голос.

Фото: https://gov-murman.ru