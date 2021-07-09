Проектно-сметную документацию на устройство тротуаров на опасном участке на ул. Туристов в Мурманске планируют разработать в 2022 году
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили о том, что разработка проектной документации на устройство тротуаров на ул. Туристов планируется в
«Непосредственными участниками дорожного движения на этом участке являются дети, посещающие прогимназию №61, а также проживающие рядом горожане, которые ежедневно ходят по этой дороге. И отсутствие тротуара здесь создает реальную угрозу их здоровью. Вопрос неоднократно поднимался родителями учащихся мурманской прогимназии. В частности, в декабре
По данным профильного министерства, устройство тротуаров носит капитальный характер и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ требует разработки проектной документации. В администрации Мурманска заверили: план проектных работ уже сформирован проектно-сметным отделом ММБУ «Управление дорожного хозяйства» до