Проектно-сметную документацию на устройство тротуаров на опасном участке на ул. Туристов в Мурманске планируют разработать в 2022 году

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили о том, что разработка проектной документации на устройство тротуаров на ул. Туристов планируется в 2022 г . с последующей реализацией в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 гг.: такую информацию предоставила администрация Мурманска. Ранее активисты ОНФ обратились к губернатору области Андрею Чибису с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

«Непосредственными участниками дорожного движения на этом участке являются дети, посещающие прогимназию №61, а также проживающие рядом горожане, которые ежедневно ходят по этой дороге. И отсутствие тротуара здесь создает реальную угрозу их здоровью. Вопрос неоднократно поднимался родителями учащихся мурманской прогимназии. В частности, в декабре 2020 г . они обратились на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.