Проектную документацию по комплексу «Полярный» ОСК подготовит в 2021 году

Проектную документацию по строительству в Мурманской области на территории СРЗ-10 (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») мореперерабатывающего комплекса «Полярный» ОСК планирует подготовить к концу 2021 года. Об этом сообщил ТАСС президент АО «ОСК» Алексей Рахманов.

«Идёт анализ и проработка документации на сегодняшний день (строительства морехозяйственного комплекса «Полярный» в Мурманской области). Пока не получим положительное заключение по итогам проектно-изыскательских работ и учёта всех нюансов, комментировать эту тему сроков пока не будем. (Проектно-изыскательские работы) закончить планируется до конца следующего, 2021 года, я думаю», - сказал Рахманов.

Правительство Мурманской области и ОСК в ноябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в Мурманской области комплекса «Полярный» на базе судоремонтного завода «10 СРЗ».

По данным правительства региона, морехозяйственный комплекс «Полярный» должен будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять выгрузку, приёмку, хранение и отгрузку рыбопродукции, вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги снабжения, сервисно-технического обслуживания, судоремонта и судостроения, производства и ремонта промыслового вооружения и технологического оборудования судов.

Подписывая соглашение с Мурманской областью в ноябре 2019 года, Рахманов отмечал, что создание морехозяйственного комплекса на базе судоремонтного завода - это очень хороший пример диверсификации и важная веха на пути к тому, что мирная продукция и военные предприятия могут существовать совместно. По мнению президента ОСК, это также поддержание актива в должном состоянии и возможность в любой момент переключиться на решение государственных задач. Для Мурманской области это решение проблемы с отсутствием необходимого объёма готовых практических мощностей по гражданскому судоремонту.