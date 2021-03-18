Проектом законопроекта, предусматривающего корректировку областного бюджета, предусмотрено увеличение на 3,5 млрд рублей расходов на социальный блок бюджета
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внёс на рассмотрение Мурманской областной Думы, заседание которое состоится сегодня, проект закона об изменениях регионального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Расходная часть областного бюджета выросла на 10,9 млрд рублей и составила 97,3 млрд рублей, план по доходам составил 87,8 млрд рублей.
«При подготовке проекта закона были учтены инициативные предложения депутатов Мурманской областной Думы, также мы включили мероприятия, предусмотренные соглашениями с градообразующими предприятиями области, – пояснил глава региона. – Дополнительные расходы будут осуществляться как за счёт предполагаемого роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, так и привлечения кредитных источников».
Проектом закона предусмотрено увеличение на 3,5 млрд рублей расходов на социальный блок бюджета, около 3 млрд рублей необходимо дополнительно направить на обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона, 770 млн рублей сверх утверждённых действующим законом о бюджете предполагается направить на мероприятия по формированию современной городской среды.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при этом, как подчеркнул Андрей Чибис, будет обеспечена сбалансированность и устойчивость областного бюджета с учётом соблюдения условий соглашений с Минфином России о предоставлении бюджету Мурманской области бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности в части уровня дефицита, государственного и коммерческого долга.