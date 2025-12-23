Проекту «Губернаторский контроль» исполнилось два года

В рамках проекта «Губернаторский контроль» за два года было совершено 150 выездов в муниципалитеты региона, проверено более 5000 объектов, об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«По итогам проверок выявлено и оперативно устранено свыше 1500 нарушений. Проверено исполнение более 1000 поручений и обращений граждан, из которых 99% успешно решены. Главное – выезды внезапные, без предупреждения. Команда лично проверяет, как реализуются мероприятия нашего плана «На Севере – Жить!», в каком состоянии муниципалитеты и действующие объекты. Хочу выразить огромную благодарность команде за ваш труд, ответственный подход и не безразличие к проблемам северян», - сказал губернатор.

На протяжении прошедшей недели «Губернаторский контроль», как и прежде, вёл мониторинг исполнения поручений губернатора и поступивших обращений граждан.

Одним из ключевых направлений работы остаётся создание комфортной среды. Так, в Мурманске для зимнего отдыха открыли 11 городских горок. Особое внимание - трём двухскатным горкам, установленным на проспекте Кольском, на улице Саши Ковалёва и на улице Воровского. Все локации выбраны с учётом удобной транспортной доступности для жителей близлежащих районов.

В посёлке Алакуртти на улице Сельскохозяйственной по обращению жителей, поступившему через портал «Госуслуги», восстановили уличное освещение.

Провели значительный объём работ по ремонту жилого фонда и городской среды. В Мурманске на улице Маклакова устранили протечки межпанельных швов, а на улице Гвардейской отремонтировали проектор светового пешеходного перехода.

В Апатитах восстановили освещение на улицах Козлова и Зиновьева. В Гаджиево на центральной площади отремонтировали игровое оборудование на детской площадке.

Заменили систему горячего и холодного водоснабжения в домах Мурманска и Полярного, отремонтировали фундаменты в двух домах столицы Кольского Заполярья, установили новые водоподогреватели и провели ремонт подвалов в Оленегорске.

В ходе доклада также были подняты нерешённые проблемы, требующие особого внимания органов власти на местах:

«В Североморске нет освещения на пешеходном трапе в парке у Площади Мужества на маршруте возле бассейна «Североморец». Жители города сообщают, что особенно остро вопрос стоит в период полярной ночи. В Гаджиево поступил сигнал от жительницы об отсутствии знака на парковочном месте для ребёнка-инвалида. В Мурманске на улице Беринга с сентября не работают «СОПКИ.СПОРТ», - отметила Надежда Аксенова.

Отдельно губернатор Андрей Чибис обратил внимание на системную проблему - расчистку снега во дворах в областном центре. В связи с этим глава региона поручил Министерству государственного жилищного и строительного надзора совместно с администрацией города Мурманска усилить контроль за работой управляющих компаний и обеспечить надлежащее содержание дворовых территорий в зимний период.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559586/#&gid=1&pid=1