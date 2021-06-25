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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 15:30

Проекты благоустройства железнодорожной станции «Кола» и пляжа реки Ура презентовали на площадке сетевого университета «Синергия»

На площадке сетевого университета «Синергия» прошла финальная защита проектов по благоустройству территорий Мурманской области. Концепции благоустройства береговой линии реки Ура и железнодорожной станции «Кола» подготовили студенты российских вузов, входящих в научно-образовательный консорциум «Будущее Арктической архитектуры и динамика климата».

Проекты оценивали региональный министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, специалист Центра городского развития региона Андрей Крохин. В обсуждении также приняли участие кураторы студенческих команд, федеральные эксперты и представители ведущих российских вузов: МАГУ, МАРХИ, СПбГАСУ, «Синергия», АГИКИ, УрГАХУ, ЛГУ имени А.С. Пушкина. 

Один из проектов благоустройства железнодорожной станции «Кола» презентовала студентка Мурманского арктического государственного университета Анна Салюк. Её команда проанализировала основные пешеходные маршруты, используемые местным населением, а также транспортные пути. В итоге территория разделилась на четыре зоны: досуг и торговля, парковка, привокзальная зона и набережная. Для станции предусмотрены обогреваемые помещения для ожидания поездов и игровые площадки.

«Зона перед жилыми домами должна служить зоной отдыха, досуга и торговли. В летний период место прекрасно подходит для ярмарок, размещения скамеек и укрытий от дождя, ветра и солнца, а также для проведения мероприятий и размещения мобильных арт-объектов. В зимний период можно использовать для игр со льдом и снегом. Для этого предусмотрены специальные тупики на дорожках с характерными формами как точки для сбора снега и дальнейшего его использования, либо более быстрой и эффективной его уборки», – рассказала Анна Салюк.

На территории пляжа Ура студенты предлагают развивать новое направление в экотуризме «глэмпинг» – отдых на природе в условиях максимального комфорта. Палатки, юрты и хижины имеют привычные удобства, сделаны из натуральных материалов и не наносят вред природе. Главной точкой притяжения северян и туристов, по мнению авторов проекта, станут всесезонные арктические термы – это система плавучих бань. Планируется, что за безопасность на воде будут отвечать спасательные посты на береговой линии.

Защита проектов по благоустройству территорий Мурманской области – завершающий этап форсайт-ледокола «Студенческое измерение современной и будущей Арктики», который прошел в Мурманске в апреле. Инициатором образовательной сессии выступила выпускница МАГУ Анастасия Мещерякова, модератором площадки – Татьяна Ашутова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ноябре 2020 года создан научно-образовательный консорциум «Будущее арктической архитектуры и динамика климата» – объединение российских вузов, ведущих исследования и практическую деятельность по арктической тематике. Консорциум был поддержан Российской академией наук.

В марте 2021 года принято решение об организации дистанционного проектирования концепций арктического благоустройства на территории Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области.

К участию в проекте привлечены 30 студентов из университетов, которые входят в консорциум: архитекторы из Московского архитектурного института (государственной академии), Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, дизайнеры из Мурманского арктического государственного университета, Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Арктического государственного института культуры и искусств.

 

 

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