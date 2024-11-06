Проекты города Полярные Зори вошли в число победителей «Гостеприимного акселератора «Росатома»

В рамках финальной защиты программы «Гостеприимный акселератор «Росатома» было представлено 16 проектов. По итогам оценки экспертное жюри выбрало победителей, которые получат стартовую грантовую поддержку от «Росатома». В их числе - две инициативы из Полярных Зорь: бренд локальной сувенирной продукции на базе семейной мастерской «Моорошка» и арктический центр водного туризма «SUPZ51».

Проект «Арктика пахнет счастьем» - бренд локальной сувенирной продукции на базе семейной мастерской «Моорошка» (сумма гранта - 600 тысяч рублей). Идея направлена на создание уникальной сувенирной продукции: арктических цукатов, изготовленных по авторским рецептам, чайных коктейлей из арктических трав и ягод, сувениров ручной работы. В рамках долгосрочного развития этой инициативы запланировано проведение мастер-классов, организация походов за арктическими дикоросами, открытие кафе-лавки, лаборатории творчества.

«Полярные Зори находятся на пути популярных туристических маршрутов Мурманской области, часть из которых можно перенаправить и к нам. В то же время сувениров, ассоциирующихся с городом, сейчас в Полярных Зорях нет, что приводит к потере дохода от турпотока размером около 65 млн рублей в год. Средства гранта «Гостеприимного акселератора» мы планируем направить на маркетинговую упаковку нашего бренда сувенирной продукции и создания мастерской для оптового производства сувениров. И через год у нашего города появится новый туристический магнит, пять новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет», - поделилась деталями проекта Наталия Моор, художник-керамист, основатель студии керамики «Моорошка».

Специальный приз от экспертной комиссии - грант в 125 тысяч рублей, получил проект «Первый арктический центр водного туризма «SUPZ51» в Полярных Зорях. Проект предполагает создание круглогодичной точки притяжения в «Нашем парке» на берегу озера Пинозеро, организацию прогулок на сапах и каяках по живописным озерам круглый год. Команда проекта имеет большой опыт в организации таких мероприятий: в 2021 году по их инициативе был обустроен первый в мире заполярный слаломный канал, пирс в городском парке Полярных Зорь, а также проводились региональные и федеральные соревнования «Атомная регата» для более 10 тысяч человек.

«Это наш образ жизни, нам очень нравится все связанное с водой и, конечно, наш Север, самый прекрасный во всем его многообразии, - рассказывает соавтор проекта Анна Янчук. - «Гостеприимный акселератор «Росатома» дал нам очень много. Мы выросли, открыли новые горизонты, поверили в себя и свои силы. Благодаря акселератору планов стало еще больше, и мы их обязательно реализуем».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Гостеприимный акселератор» - часть комплексной программы «Гостеприимные города «Росатома», который с 2024 года реализует АНО «Энергия развития» (входит в контур госкорпорации «Росатом»). Главная цель - исследование качества услуг в области досуга и отдыха для местных жителей и изучение потенциала сферы гостеприимства «атомных» городов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.