Проекты и программы, направленные на укрепление единства российской нации, могут получить грант

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что 30 апреля в нашей стране впервые отметят День коренных малочисленных народов Российской Федерации.

«Праздничная дата установлена в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина. На территории нашего региона коренным малочисленным народом являются саамы – 1363 человека проживают в Мурманской области. Мы внимательно относимся к их поддержке: с 2019 по 2025 год на эти цели направлено более 138 млн рублей. В этом году соответствующие мероприятия по грантовой поддержке также будут проведены», – отметил губернатор.

Развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера – важная часть народной программы «На Севере – жить!». Правительство Мурманской области реализует комплекс различных мер поддержки, направленных на сохранение традиционного образа жизни, промыслов, языка и культуры. Ежегодно проходит большое количество мероприятий, направленных на сохранение саамского языка и культуры, в том числе реализуется конкурс грантов для некоммерческих организаций на реализацию проектов и программ, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие. В этом году на поддержку выделено более 21 миллиона рублей, включая софинансирование Фонда президентских грантов.

Подробнее о конкурсе доложила начальник управления по реализации государственной политики и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства внутренней политики региона Юлия Шандарова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в День коренных малочисленных народов России в Ловозере состоится областной фестиваль культурного наследия «Единство традиций».